Polizei Gütersloh

POL-GT: LKW-Unfall auf der Greffener Straße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MS) - Am Montagvormittag (20.02., 10:45 Uhr) verunfallte ein LKW-Fahrer auf der Greffener Straße und verletzte sich schwer.

Der 57-jährige Mann aus Halle/ Westf. befuhr die Greffener Straße in Fahrtrichtung Marienfelder Straße. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er, soweit wie möglich am rechten Fahrbahnrand zu fahren, um entgegenkommenden Fahrzeugen Platz zu machen. Dabei geriet der Anhänger seines Sattelzuges in den Grünstreifen woraufhin Sattelzug und Anhänger nach rechts kippten und auf der Seite zum Liegen kamen. Der 57-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der LKW wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Durch den Unfall wurden Leitpfosten sowie der angrenzende Grünstreifen beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 72.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell