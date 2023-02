Feuerwehr Neuss

FW-NE: Möwe auf Abwegen | Kollision mit Feuerwehrfahrzeug unverletzt überstanden

Am gestrigen Sonntag, den 05.02.2023, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 08:25 Uhr zur Auslösung einer Brandmeldeanlage auf die Düsseldorfer Straße alarmiert. Umgehend rückte der hauptamtliche Löschzug sowie der Löschzug Stadtmitte zur Einsatzstelle aus.

Auf der Anfahrt kreuzte auf Höhe der Rheintorstraße eine Möwe den Weg eines Feuerwehr-Fahrzeugs und kollidierte mit der Windschutzscheibe. Von dieser abgelenkt, verfing sich die Möwe im rechten Außenspiegel und konnte während der Fahrt durch einen Kollegen behutsam ins Innere des Fahrzeuges geholt und somit aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Die verdutzte und sichtlich irritierte Möwe wurde noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle betreut und fuhr die restliche Strecke im Feuerwehr-Fahrzeug mit zur eigentlichen Einsatzstelle, wo sie unverletzt in die Freiheit entlassen wurde. Nach kurzer Orientierung ging es für den "neuen Kollegen" dann schnell wieder in die Luft und zurück in Richtung Hafenbecken. Die Auslösung der Brandmeldeanlage stellte sich schlussendlich als Fehlalarm heraus.

