Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuerwehr Neuss erreicht historischen Teilnehmerrekord in der Grundausbildung | Mitgliedergewinnungsaktion ist ein Erfolg

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Neuss (ots)

Die Feuerwehr Neuss feiert einen historischen Moment: Im ersten Abschnitt der Grundausbildung haben 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ausbildung begonnen, was einen neuen Rekord für die Feuerwehr darstellt. Die erfolgreiche Mitgliederwerbungsaktion, die nun seit rund 6 Monaten läuft, hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen.

Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme und die starke Beteiligung sowie den damit verbundenen Wunsch, im #EinsatzFürNeuss anderen zu helfen und sich in der Gesellschaft zu engagieren. In der kommenden Woche steht für den gesamten Lehrgang bereits die Abschlussprüfung des ersten Abschnitts der Grundausbildung an, wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!

Du suchst nicht nur ein Hobby, sondern eine Aufgabe? Etwas, das nicht nur deine Freizeit belebt, sondern auch deinen Mitmenschen hilft? Dann melde dich bei uns und werde auch du ein Teil des starken Teams im #EinsatzFürNeuss! - https://feuerwehr-neuss.de/jetzt-mitmachen

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell