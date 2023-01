Feuerwehr Neuss

FW-NE: Jubilarehrung 2023 - Danke für insgesamt fast 1000 Jahre Dienst in der Feuerwehr Neuss!

Am vergangenen Freitag, den 20.01.2023, ehrte die Feuerwehr Neuss wie zu Beginn eines jeden Jahres (nach einer längeren coronabedingten Pause) nun wieder im richtigen Turnus ihre Jubilare aus dem vergangenen Jahr. Joachim Elblinger, Leiter der Feuerwehr Neuss, und Holger Lachmann, Dezernent für Sicherheit, Bürgerservice und Integration, dankten in einer Ansprache im Vogthaus in Neuss herzlich den Kameraden für ihren langjährigen Dienst und ihr Engagement in zusammen fast 1000 Jahren im #EinsatzFürNeuss!

Für 25-jährige aktive Dienstzeit in der Freiwilligen Feuerwehr ehrte die Feuerwehr Neuss Markus Anschlag, Janus Czerner, Michael Dicken, Tim Eigen, Sascha Heck, Jens Heinz, Sergei Lange, Daniel Lehmann, Sascha Lüttgen, Fabian Müngersdorff, Alexander Pies, Steffen Ehrhardt und Michael van Kempen. Zusätzlich wurden diese langjährigen Mitglieder mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber durch Stefan Meuter, Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss, ausgezeichnet.

Seit nun insgesamt 35 Jahren im #EinsatzFürNeuss sind Helmuth Plath und Steffen Schenkendorf, knapp gefolgt von den 40-jährigen Jubilaren David Kampmann, Frank Königshofen, Alexander Nohles, Wolfgang Panek, Michael Rademacher und Wolfgang Thuir.

Ebenso wurden Heinz-Gerd Meuter und Ralf Schweingruber für ein halbes Jahrhundert im #EinsatzFürNeuss und Johannes Oerding sowie Hans-Josef Schmitz für insgesamt sechs Dekaden Dienst in der Feuerwehr Neuss geehrt.

Besonders hervorzuheben sind hier das 65-jährige Jubiläum von Peter Simons sowie das 70-Jährige und damit höchste Jubiläum im vergangenen Jahr von August Weber, der im Jahre 1952 in die Feuerwehr Neuss eingetreten ist.

Die Feuerwehr Neuss bedankt sich hiermit noch einmal herzlich bei allen Jubilaren für ihren Dienst und ihr langjähriges Engagement im #EinsatzFürNeuss zum Wohle der Stadt Neuss und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

