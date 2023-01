Feuerwehr Neuss

FW-NE: Wohnung im 3. OG in Vollbrand | Zwei Personen & zwei Katzen durch Feuerwehr gerettet

Neuss (ots)

Am heutigen Montag, den 23.01.2023, wurde die Feuerwehr Neuss um 04:42 Uhr zu einem Wohnungsbrand im 3. OG eines Mehrfamilienhauses auf der Michaelstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte von einem bestätigten Feuer ausgegangen werden, da die Leitstelle mehrere Anrufe von unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern erreichte. Vor Ort bestätigte sich dies, die Einsatzkräfte trafen auf eine in Vollbrand stehende Wohnung und leiteten sofort eine Menschenrettung ein, da nicht klar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden.

Noch im Flur konnte die Feuerwehr eine Person antreffen, die mittels Fluchthaube durch den Treppenraum gerettet werden konnte. Eine weitere Person machte sich im Dachgeschoss bemerkbar, der Fluchtweg war durch das verrauchte Treppenhaus abgeschnitten worden. Auch diese Person konnte von einem Team unter Atemschutz mittels Fluchthaube gerettet werden. Beide betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Parallel begannen mehrere Teams unter Atemschutz im Innen- als auch im Außenangriff mittels Drehleiter mit der Brandbekämpfung. Durch schnellen und überlegten Einsatz konnte das Feuer auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Während der Löscharbeiten fand ein Team zwei weiße Katzen, welche ebenso umgehend gerettet wurden. Die augenscheinlich unverletzten Katzen wurden erstversorgt und von der Feuerwehr zu einem Tierarzt gebracht.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Im Einsatz waren vier Löschzüge der Feuerwehr Neuss, der Einsatz dauerte etwa 5 Stunden. Die Michaelstraße musste während des Einsatzes für etwa drei Stunden gesperrt werden. Das gesamte Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar.

