Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220413 - 0422 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 42-jähriger Mann war am Dienstag, den 12. April 2022, gegen 15.40 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 568 wollte ein 29-Jähriger mit seinem Pkw nach rechts auf die Hanauer Landstraße einbiegen, ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer kam zu Fall. Der 42-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste später in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

