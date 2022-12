Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am 26.12.2022 wurde die Feuerwehr Neuss um 21:24 Uhr zu einem Kellerbrand auf der Flurstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Verrauchung in einem Einfamilienhaus sichtbar, die Rauchmelder im Gebäude hatten ebenfalls ausgelöst. Die Bewohner hatten das Haus bereits unverletzt verlassen. Der Brand wurde von einem Team unter schwerem Atemschutz bekämpft, nach Abschluss der Brandbekämpfung wurde das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Nach einer Einsatzdauer von gut einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, durch diese wurde die Brandursachenermittlung aufgenommen.

An der Einsatzstelle waren rund 30 Einsatzkräfte sowie ein Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell