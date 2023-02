Polizei Gütersloh

POL-GT: Rosenmontag im Kreis Gütersloh - Polizeiliche Bilanz

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Am Rosenmontag waren besonders viele Karnevalisten in den Hochburgen Rietberg und Rheda-Wiedenbrück unterwegs. Schätzungsweise waren in beiden Orten jeweils 10.000 Menschen auf den Straßen, um an den Umzügen und den anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen.

Rosenmontag bestätigte sich der positive Verlauf der Karnevalsfeiern von Weiberfastnacht. Insgesamt feiern die Menschen im Kreis Gütersloh friedlich und miteinander. Wie auch am vergangenen Donnerstag gab es Rosenmontag ein paar Ausreißer:

Für einen Mann aus Rietberg war der Abend bereits um 18.30 Uhr beendet. Er wehrte sich massiv, als Mitarbeiter des Ordnungsamts ihn von einem Privatgrundstück an der Anschrift Im Ennebutt in Rietberg führen wollten. Der alkoholisierte junge Mann schlug und trat um sich. Durch die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizisten wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Rietberger wurde eingeleitet.

Um 18.35 Uhr wurde einer 16-Jährigen in Rietberg die Handtasche weggerissen. Sie hatte gerade eine Karnevalsfeier in der Nähe der Bokeler Straße verlassen. Es soll sich bei den Tätern um eine sechs- bis achtköpfige Gruppe gehandelt haben. Im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.

Ein 21-Jähriger Langenberger verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam, nachdem er zunächst bei einer Auseinandersetzung in der Rietberger Innenstadt aufgefallen war und anschließend gegen 20.00 Uhr zwei weitere Personen an der Rathausstraße schlug. Die 28- und 31-jährigen Männer wurden dabei leicht verletzt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 00.50 Uhr befand sich ein 17-jähriger Jugendlicher auf dem Rückweg einer Karnevalsfeier in Rheda-Wiedenbrück auf einem Parkplatz and der Wasserstraße, als er eigenen Angaben nach unvermittelt von drei jungen Männern geschlagen und getreten worden ist. Einer schlug mit einer schweren Umhängetasche auf den Jugendlichen ein. Im Zuge der Tathandlung entwendeten sie ihm die Geldbörse samt Inhalt. Noch bevor die Tatverdächtigen wegrannten, griffen sie eine weitere Frau auf dem Parkplatz an. Auch die 30-Jähige wurde durch die Männer geschlagen und getreten, bevor sie mit E-Rollern davon fuhren. Die drei Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden: Alle sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer trug eine türkisfarbene Jacke, einer eine schwarze und einer hatte die Umhängetasche bei sich. Der 17-Jährige und die 30-Jährige trugen leichte Verletzungen davon.

Gegen 03.10 Uhr hat die Polizei nach einem körperlichen Übergriff eines 33-jährigen Rheda-Wiedenbrückers zum Nachteil eines 23-jährigen Rheda-Wiedenbrückers ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Tatort befand sich in Rheda-Wiedenbrück im Bereich Auf der Schanze/ Hauptstraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell