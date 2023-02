POL-GT: Einbruch in Supermarkt am Langen Kamp

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am Donnerstag (16.02., 17.00 Uhr - 23.50 Uhr) sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße In den Emswiesen eingebrochen. Die Täter nutzten vermutlich ein Garagendach, um über ein Fenster im Obergeschoss in das Haus einzubrechen. Entwendet wurden Dokumente, eine Spielekonsole und Motorrad-Bekleidung. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

