Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (TP) - Am Freitagnachmittag (17.02.2023) ereignete sich gegen 13:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten an der sogenannten "Heitmann-Kreuzung", Gütersloher Straße/Tecklenburger Weg, ein Mercedes-Benz Sattelzug und ein Verkaufsfahrzeug auf FIAT-Basis. Die 41-jährige Unfallverursacherin aus Bielefeld befuhr mit ihrem Verkaufsfahrzeug die Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Gütersloh. Nach Angaben von Unfallzeugen übersah die Fahrerin an der o.a. Kreuzung vermutlich das für sie geltende Rotlicht der Lichtsignalanlage. Gleichzeitig befuhr ein 43-Jähriger aus Hövelhof mit seinem Sattelzug den Tecklenburger Weg in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. Im Kreuzungsbereich kam es zur seitlichen Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Hierdurch bedingt kam der Sattelzug erst in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Dieser und das Verkaufsfahrzeug wurden infolge der Kollision derart schwer beschädigt, dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Ferner wurde in Folge des Unfalles ein Mast der Lichtsignalanlage beschädigt, was den Ausfall der Anlage hervorrief. Die Unfallverursacherin wurde durch das Unfallgeschehen schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung am Unfallort in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die leichten Verletzungen des Sattelzugfahrers wurden vor Ort durch die Besatzung eines RTW behandelt. Die Person begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Da der Verkaufsaufbau des FIAT völlig zerstört wurde, bedurfte es eines intensiven Einsatzes der eingesetzten Kräfte der Feuerwehr, um die Unfallstelle zu säubern. Es ist letztlich nicht gänzlich auszuschließen, dass eine angrenzende Ackerfläche noch betroffen ist und hier eine Säuberung in den kommenden Tagen erfolgen muss. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten durch beauftragte Unternehmen abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 125.000 EUR geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 05241 8690 bei der Polizei Gütersloh zu melden.

