POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Am frühen Samstagmorgen gegen 01.10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Horn mit seinem Pkw Lancia die Nordstraße in Richtung Detmold. In Höhe der Einmündung "Im Siek" kam das Fahrzeug zuerst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke und mehrere Verkehrszeichen. Danach driftete der Wagen über die Fahrbahn der Nordstraße und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrzeugführer sammelte alle persönlichen Sachen in dem Fahrzeug zusammen, schraubte beide Kennzeichen vom Pkw ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Detmold. Hierbei fiel er mehreren Zeugen auf, die den eintreffenden Polizeibeamten eine genaue Beschreibung des Fahrers geben konnten. Im Rahmen der Fahndung wurde der Fahrer an der Detmolder, Straße in einer Bushaltestelle sitzend, angetroffen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Der Pkw wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 25-jährigen wurde eingeleitet. Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeigekommen sind oder denen zuvor der schwarze Pkw der Marke Lancia aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

