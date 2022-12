Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 15. Dezember 2022, auf der Breslauer Straße zu, als sie den Radweg in falsche Richtung befuhr und von der Fahrerin einer Pkw übersehen wurde.

Eine 60-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem Pkw die Breslauer Straße in Richtung Cramerstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Cramerstraße abzubiegen. Nachdem sie ihren Pkw an der Sichtlinie zum Stehen brachte und Fahrzeuge auf der Cramerstraße passieren ließ, fuhr sie in die Cramerstraße ein. In diesem Moment querte eine ebenfalls 60-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Fahrrad den Einmündungsbereich der Breslauer Straße. Sie befuhr den Radweg in unzulässiger Richtung von links kommend in Richtung Adelheider Straße.

Durch den Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Sachschäden wurden durch die aufnehmenden Beamten nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell