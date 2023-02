Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am Freitagmorgen (17.02.2023) ereignete sich auf der Gütersloher Straße, in Höhe der dort befindlichen Volksbank, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei wurde ein, auf dem rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt abgeparkter, grauer PKW VW Golf beschädigt. Der zur Zeit unbekannte Unfallverursacher hat den Schaden vermutlich beim Rückwärtsausparken zwischen 08:20 Uhr und 08:30 Uhr verursacht und sich anschließend entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 1000 EUR geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 in Verbindung zu setzen.

