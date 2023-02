Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer belästigt Joggerin - weitere Frauen melden sich

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Sonntagnachmittag (12.02., 17.15 Uhr) belästigte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer eine Joggerin in einem Waldstück in der Nähe des Guts Schledebrück.

Nach der Veröffentlichung in den Medien meldeten sich weitere Frauen bei der Polizei, welche von ähnlichen Begegnungen rund um die Joggingstrecke der 54-Jährigen berichteten. Alle wurden von dem Mann mit sexuellen Absichten angesprochen.

Die Polizei Gütersloh informiert:

Sollten Sie belästigt werden, unsittlich berührt werden oder sich unangenehm angesprochen fühlen, informieren Sie die Polizei über den Polizeiruf 110!

In allen geschilderten Fällen ließ der Mann von den Frauen ab, nachdem sie weiterliefen oder sich eine weitere Person näherte. Dennoch ist das Verhalten des Mannes nicht akzeptabel und die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem ca. 50-60 Jahre alten, südländisch erscheinenden Mann mit kräftiger Statur geben? Er war zuletzt mit einem mintfarbenen Damenrad, bzw. E-Bike unterwegs. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

