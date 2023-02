POL-GT: Vermisster Senior wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Die Polizei Gütersloh sucht nach einem Taschendiebstahl in Werther nach einem Mann, welcher in der Folge mit der gestohlenen EC-Karte mehrere Geldabhebungen in Bielefeld, im Raum Köln/ Mühlheim und in Düren getätigt hat. Bilder des Mannes sind auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/98624 Hinweise und Angaben zu dem Mann ...

