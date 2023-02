POL-GT: Aufbruchversuch an Paketstation

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Am Mittwochabend (15.02., 20.15 Uhr) meldete sich ein 37-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei der Polizei. Dieser war kurz zuvor durch bislang unbekannte Jugendliche mit Pfefferspray angegriffen worden. Zuvor sprach der Mann die Unbekannten im Bereich des im Aufbau befindlichen Karnevalsgelände an der Münsterstraße an, da sich verdächtig an einem Getränke-Lkw zu ...

