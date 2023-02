Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfall nach Ausweichmanöver

Haselünne (ots)

Am Samstagabend kam es in Haselünne gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Opel Corsa auf der "Kamphausener Straße" in Richtung Lehrte unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Durch das Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 19-Jährige musste im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

