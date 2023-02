POL-EL: Haselünne - Wohnwagen und Wohnmobil aufgebrochen

Lingen (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in Lingen zu einem Einbruchversuch. Bislang unbekannte Täter betraten ein Grundstück an der Straße "Alte Josefstraße" und versuchten, gewaltsam in einen dortigen Schuppen zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte ...

