POL-K: 230118-1-K/DN/REK Versuchtes Tötungsdelikt in Kerpen - Tatverdächtigen festgenommen

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Dienstagmorgen (17. Januar) in Kerpen hat eine Mordkommission der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger seine Schwester (26), gegen 8.30 Uhr, in ihrer Wohnung im Stadtteil Mödrath mit einem spitzen Gegenstand ...

mehr