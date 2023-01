Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in geparkte Firmenfahrzeuge: Täter hatten es auf Werkzeug abgesehen; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zwei Mal wurde die Kasseler Polizei am gestrigen Dienstag zu aufgebrochenen Firmenfahrzeugen gerufen. In beiden Fällen hatten unbekannte Täter die Fahrzeuge im Laufe der Nacht zum Dienstag aufgebrochen, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Offenbar hatten es die Diebe auf Werkzeug abgesehen. In einem weiteren Fall in derselben Nacht wurde zudem ein Pkw aufgebrochen und zwei Werkzeugkoffer gestohlen. Möglicherweise stehen alle Taten im Zusammenhang. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einer der Fahrzeug-Aufbrüche ereignete sich in der Wolfhager Straße, nahes des Holländischen Platzes. Dort hatten die Täter einen Sprinter einer Metallbaufirma aufgebrochen, verschiedene Werkzeuge im Wert mehrerer Tausend Euro von der Ladefläche gestohlen und das Weite gesucht. Aus einem im Franzgraben geparkten VW Transporter einer Elektrofirma klauten die Diebe im Laufe der Nacht ebenfalls Werkzeug, wie Bohrhammer, Bohrschrauber, ein Digitalmessgerät und Schneidewerkzeug. Hier beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf schätzungsweise 10.000 Euro. Zudem kam es in der Rudolf-Schwander-Straße zu dem Einbruch in den Pkw. Dort hatten Unbekannte ebenfalls die Seitenscheibe des auf dem Parkstreifen abgestellten VW Polos eingeschlagen und neben einem Rucksack und einer Jacke auch zwei Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug entwendet. Die jeweiligen Tatzeiten der Aufbrüche sind bislang nicht genau bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Auto-Aufbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell