Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer BMW 530d von Autohaus-Grundstück an Kohlenstraße gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen schwarzen BMW 530d xDrive vom Grundstück eines Autohauses an der Kohlenstraße gestohlen. Die genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. An dem derzeit nicht zugelassenen Wagen hatten sich keine Kennzeichen befunden. Allerdings wurde am gestrigen Montag von Mitarbeitern des Autohauses auch der Diebstahl von Kennzeichen an einem anderen, dort abgestellten Pkw festgestellt. Nach Einschätzung der Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ist es wahrscheinlich, dass die Autodiebe auch die Kennzeichen gestohlen hatten und sie an dem BMW anbrachten, um mit dem gestohlenen Auto später auf der Flucht nicht sofort aufzufallen. Von dem BMW 530d, Baujahr 2016, im Wert von 27.000 Euro fehlt trotz der eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl des BMW oder auf die bislang unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

