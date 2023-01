Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Kindertagesstätte: Polizei sucht Zeugen in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in eine Kindertagesstätte in Kaufungen eingebrochen. Eine Reinigungskraft hatte den Einbruch am heutigen Dienstag um 4 Uhr festgestellt und die Polizei alarmiert. Wann genau in der Zeit zwischen dem gestrigen Montagabend, 18 Uhr, und der Feststellungszeit stattgefunden hat, ist bislang noch ungeklärt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter eine Hintertür aufgehebelt und waren so in das Gebäude in der Gustav-Heinemann-Straße eingestiegen. Auf ihrem Beutezug in der Kita brachen sie weitere Schränke in mehreren Räumen auf. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten die Einbrecher wieder über die aufgebrochene Tür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Mit dem brachialen Vorgehen richteten die Täter nach Einschätzung der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes einen Schaden von mindestens 1.000 Euro an.

Wer den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Einbruch oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

