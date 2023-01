Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raubüberfällen auf Minicar-Fahrer und Pizzaboten: Zwei 18-jährige Tatverdächtige ermittelt und festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 9. Januar 2023, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5412086 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5411832 veröffentlichten Pressemitteilungen):

Kassel:

Nach zwei Raubüberfällen auf einen Minicar-Fahrer im Stadtteil Kirchditmold und einen Pizzaboten am Kasseler Friedrichsplatz ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein schneller Ermittlungserfolg gelungen. Nach intensiven Ermittlungen, Zeugenbefragungen und umfangreichen operativen Maßnahmen gerieten zwei 18-Jährige aus Kassel und Northeim in den Verdacht, für die beiden Überfälle am 6. und 7. Januar 2023 verantwortlich zu sein. Nachdem sich der Tatverdacht gegen sie bei den Ermittlungen erhärtet hatte, konnten Spezialeinheiten die beiden 18-Jährigen im Zuge gezielter Fahndungsmaßnahmen am Freitagabend in Kassel festnehmen und somit einen weiteren bewaffneten Raubüberfall verhindern, der nach bisherigem Kenntnisstand bereits konkret geplant war. Nach den Festnahmen wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer vollstreckt, die die Staatsanwaltschaft Kassel bei Gericht erwirkt hatte. Sie wurden schließlich einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 18-Jährigen aus Kassel die Untersuchungshaft anordnete. Gegen seinen mutmaßlichen Komplizen wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen, der vom zuständigen Haftrichter außer Vollzug gesetzt wurde. Beide müssen sich nun wegen zweifachen schweren Raubes verantworten. Zudem wird bei den andauernden Ermittlungen geprüft, ob sie für andere Raubüberfälle auf Geschäfte verantwortlich sein könnten.

Am 7. Januar 2023 war es zu dem Überfall auf den Minicar-Fahrer gekommen. Das Opfer war gegen 22:10 Uhr zu einem Auftrag in die Wolfhager Straße, Ecke Frasenweg, gerufen worden, wo die späteren Täter in das Mietfahrzeug gestiegen waren. Als der 48-jährige Fahrer nach kurzer Fahrtzeit am genannten Ziel an der Paul-Gerhardt-Kirche angehalten und sein Portemonnaie herausgenommen hatte, sprühte der auf der Rücksitzbank sitzende Täter dem Opfer Pfefferspray in das Gesicht, während sein Komplize vom Beifahrersitz aus in die Geldbörse griff. Anschließend flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld aus dem Fahrzeug. Zwei Passantinnen waren nach der Tat auf den ausgelösten akustischen Alarm am Minicar aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Der Raub auf den Pizzaboten hatte sich am Abend davor am Kasseler Friedrichsplatz ereignet. Nachdem die zunächst unbekannten Täter zuvor eine fingierte Bestellung aufgegeben hatten, war der 64-jährige Auslieferungsfahrer am Bestellort mit Pfefferspray attackiert worden. Anschließend war dem Pizzaboten die Kellner-Geldbörse aus der Hand gerissen worden. Der 64-Jährige erlitt Augenverletzungen und einen Schock, weshalb er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zwar verliefen die sofort nach den Raubüberfällen eingeleiteten Fahndungen zunächst ohne Erfolg, die intensiven Ermittlungen führten jedoch nach kurzer Zeit auf die Spur der beiden nun tatverdächtigen Männer. Die Ermittlungen dauern an.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell