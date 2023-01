Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Perfide Masche: Täter brechen Autos während Trauerfeiern auf; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel, Niestetal, Baunatal und Helsa:

Aktuell erreichen die Kasseler Polizei Meldungen über eine besonders perfide Masche: Bereits vier Autos wurden in Friedhofsnähe während Trauerfeiern am heutigen Freitag in Kassel, Niestetal, Baunatal sowie Helsa aufgebrochen und in den Fahrzeugen abgelegte Taschen oder Geldbörsen gestohlen. Vermutlich gehen die Taten auf das Konto ein und derselben Täter. Die Polizei sucht Zeugen und möchte Fahrzeugbesitzer darüber hinaus aus gegebenem Anlass auf die perfide Masche hinweisen.

Die erste Meldung nahe des Friedhofs Helsa-Eschenstruth war um 11:15 Uhr bei der Polizei eingegangen, als eine Zeugin die eingeschlagene Scheibe an einem Ford Transit entdeckt hatte. Der Fahrzeugbesitzer hatte sich zum Zeitpunkt des Aufbruchs auf einer Trauerfeier aufgehalten. Nur eine halbe Stunde später alarmierte der Besitzer eines roten VW Tiguan die Polizei, dessen geparktes Auto auf gleiche Art und Weise am Friedhof in Niestetal-Heiligenrode aufgebrochen wurde, während er eine Beerdigung besuchte. Am heutigen Mittag gegen 13:00 Uhr meldete sich ein weiterer betroffene Fahrzeugbesitzer. Am Friedhof Baunatal-Großenritte war ein brauner Hyundai Tucson aufgebrochen worden, indem die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde. Am Westfriedhof in der Kasseler Heinrich-Schütz-Allee ereignete sich ein weiterer Auto-Aufbruch während einer Trauerfeier, den der Besitzer bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug gegen 14:00 Uhr feststellte.

Wer am heutigen Freitag im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat und Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

