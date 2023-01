Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aus Wut Autospiegel abgetreten: Polizei nimmt Randalierer dank Zeugenhinweis fest

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Dank eines aufmerksamen E-Scooter-Fahrers gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Donnerstagabend in Kassel-Niederzwehren die Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Der 35-jährige Zeuge hatte um 22:40 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass ein scheinbar betrunkener Mann randalierend durch die Frankfurter Straße zieht und gegen Spiegel von geparkten Fahrzeugen tritt. Er behielt den Täter in sicherer Entfernung im Blick, bis nur kurze Zeit später die hinzugeeilte Streife eintraf und für den Randalierer noch an Ort und Stelle die Handschellen klickten. Wie die Polizisten feststellten, war an einem Opel Adam ein Außenspiegel durch Tritte mutwillig beschädigt worden. Weitere Beschädigungen an anderen Fahrzeugen konnten offenbar dank des Zeugen und der schnellen Festnahme verhindert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem festgenommenen 23-Jährigen ergab, dass er 1,7 Promille intus hatte. Schuldbewusst räumte der junge Mann aus Kassel ein, dass er aus Wut auf seinem abendlichen Heimweg randaliert und gegen den Spiegel des Kleinwagens getreten hatte. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

