Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Kellereinbrüche in Kassel: Polizei bittet um Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Beamten der für die Stadt Kassel zuständigen Polizeireviere sind in den letzten Tagen häufiger als sonst zu Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern gerufen worden. Allein in den letzten beiden Tagen nahmen die Beamten in verschiedenen Häusern 32 Anzeigen auf. In nahezu allen Fällen wurden gleich mehrere Kellerverschläge in einem Haus aufgebrochen. Die Beute der Täter in den angezeigten Fällen fiel angesichts der Tatsache, dass keine Wertsachen in den Kellerräumen aufbewahrt wurden, vergleichsweise gering aus. Die oft gleichgelagerten Fälle könnten im Zusammenhang stehen, konkrete Hinweise darauf liegen jedoch bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt. Sie bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind im Bereich der Tatorte verdächtige Personen gesehen worden.

15 Anzeigen am Dienstag

Bereits am Dienstag waren 15 Anzeigen wegen Kellereinbrüchen erstattet worden. Die Tatorte liegen in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Querallee, in der Wallstraße, in der Kastenalsgasse und in der Straße "Die Freiheit". Die Täter waren nahezu immer gleich vorgegangen und hatten jeweils die Eingangstüren der Häuser aufgehebelt. Anschließend brachen sie mit mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam die Kellerverschläge auf und durchsuchten die Abteile. Bei der Tat in der Straße "Zur Freiheit" wurden insgesamt sieben Kellerräume aufgebrochen. In den meisten Fällen richteten die Einbrecher zwar einen Schaden an, gingen aber leer aus. Nach bisherigen Feststellungen wurden Videorekorder und Bekleidung sowie bei einem Einbruch ein Koffer, eine Fahrradpumpe und eine Waschtischarmatur gestohlen. Auch wenn die Tatzeiten noch nicht in allen Fällen genau bekannt sind, so dürften sich die Einbrüche größtenteils in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben.

17 weitere Kellereinbrüche am Mittwoch angezeigt

Auch am gestrigen Mittwoch meldeten sich weitere Opfer aus Kassel, deren Keller aufgebrochen wurden. In einem Mehrfamilienhaus in der Holländischen Straße, gegenüber dem Struthbachweg, waren am gestrigen Tag fünf Kellerräume das Ziel unbekannter Täter. Die Tatzeit lässt sich nach ersten Ermittlungen auf den kurzen Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 18:45 Uhr eingrenzen. Die Einbrecher stahlen ein Fahrrad, einen Karton mit Küchenutensilien und sieben Paar Schuhe. An einem weiteren Tatort in der Heinrichstraße, wo acht Kellerabteile betroffen waren, fanden die Einbrüche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt. Bei fünf anderen gestern angezeigten Taten in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Schwander-Straße konnte bislang nicht ermittelt werden, wann sich die Einbrüche in den letzten zehn Tagen ereignet hatten und ob etwas erbeutet wurde.

Zeugenhinweise zu den Kellereinbrüchen werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell