Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2022.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Salzgitter, Thiede, Schäferwiese, 29.09.2022, 08:00 Uhr.

Zwei Täter hatten aus einem Verkaufsmarkt einen E-Scooter entwendet und wurden hierbei von Zeugen beobachtet. Die Täter konnten im Nahbereich in einem Pkw festgestellt werden. Nachdem die Männer von Zeugen angesprochen wurden, haben sie unvermittelt ihre Flucht angetreten. Beim Anfahren mit dem Pkw musste eine Zeugin zur Seite gehen, damit sie nicht vom Fahrzeug erfasst wird. Die Polizei konnte dank Zeugenhinweisen den Pkw ermitteln.

Polizei ermittelt wegen mehrfachen Ladendiebstahls.

Salzgitter, Lebenstedt, In den Blumentriften, 28.09.2022, 16:50 Uhr.

Eine 24-jährige Tatverdächtige hatte in unterschiedlichen Geschäften in der Innenstadt Lebensmittel und Bekleidungsgegenstände entwendet und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Frau auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Beim Festhalten der Verursacherin habe sich diese losgerissen und unter Vorhalt eines Abwehrsprays die Flucht angetreten.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße/Berliner Straße, 29.09.2022, 15:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw beim Abbiegen nach rechts eine parallel zu ihm fahrende 72-jährige Radfahrerin offensichtlich übersehen hatte. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die Radfahrerin kam hierbei zu Fall und verletzte sich am Kopf. Sie musste dem hiesigen Klinik zugeführt werden.

Täter beschädigte abgestellten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, Rückseitiger Parkplatz zur Gewerbestraße, 29.09.2022, 20:15 Uhr-30.09.2022, 03.45 Uhr.

Ein derzeit unbekannter Täter hatte den auf dem Parkplatz abgestellten Pkw Seat Leon beschädigt und einen Schaden von mindestens 8.000 Euro verursacht. Der Täter hatte den Lack des Fahrzeuges zerkratzt und alle vier Reifen zerstochen sowie den Außenspiegel beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell