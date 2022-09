Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Diebstahl unter erschwerenden Bedingungen.

Wolfenbüttel, Halchter, Im Sommerfeld, 28.09.2022, 18:15 Uhr-29.09.2022, 12:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter einen gewaltsamen Zugang durch ein Fenster und konnten auf diese Weise in die Räume des Gewerbebetriebes gelangen. Bei der Tat wurde ein Laptop, mehrere Fahrzeugschlüssel und ein roter VW UP entwendet. Es entstand ein Schaden von über 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

Schaden durch Brand in einer Gartenlaube.

Wolfenbüttel, Am Bache, 29.09.2022, 19:00 Uhr.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Gasofen in der Gartenlaube in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr stand die Holzlaube bereits in Vollbrand. Die Polizei hat derzeit keinerlei Hinweise auf eine Vorsatztat. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genannt werden.

Täter entwendeten Fahrzeugreifen.

Wolfenbüttel, Ahlumer Straße, 28.09.2022, 19:40 Uhr-29.09.2022, 08:15 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter hatten von einem auf dem Firmengelände abgestellten Pkw alle vier Fahrzeugreifen inklusive der Alufelgen entwendet und hierdurch einen Schaden von über 2.500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell