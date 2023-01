Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kita in der Südstadt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Unbekannte sind am gestrigen Sonntagabend in eine Kindertagesstätte in der Menzelstraße in Kassel eingebrochen und haben damit einen Schaden von ca. 1.500 Euro angerichtet. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Die Tatzeit lässt sich anhand der Auslösung der Alarmanlage relativ genau eingrenzen. Demnach hatte sich der Einbruch um 20:17 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter zunächst über einen 1,40 Meter hohen Zaun auf das Gelände geklettert und hatten versucht ein Fenster aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten sie eine Tür auf der Gebäuderückseite auf und stiegen so in die Kindertagesstätte ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Da die blinkende Alarmanlage irrtümlicherweise als Feuerschein bei der Feuerwehr gemeldet worden war, rückte neben der Polizei auch ein Löschzug zum Einsatzort aus. Die nach Feststellung des Einbruchs sofort eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Tätern führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell