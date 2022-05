Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Mobilheim brennt komplett nieder

Lotte (ots)

Im Hinterhof eines Einfamilienhauses an der Osterberger Straße ist in der Nacht zu Donnerstag (26.05.22) gegen 02.00 Uhr ein Mobilheim in Brand geraten. Eine Bewohnerin hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stand das mobile Häuschen im Vollbrand. Es brannte komplett nieder. Die Flammen griffen nicht auf andere, nahestehende Gebäudeteile über. Verletzt wurde niemand. Wie die mobile Unterkunft, die nach Angaben der Geschädigten bereits seit längerem nicht mehr in Gebrauch war, in Brand geriet, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

