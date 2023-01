POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrer eines Motorrollers bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) - Zu drei Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im nördlichen Landkreis. Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagnachmittag über den Gartenzaun Zutritt auf ein Wohnanwesen in Bretten-Ruit. Die Einbrecher drangen über das eingeschlagene Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Straße Zum kleinen Feld ein. In der Folge ...

