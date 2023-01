Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrecher im Revierbereich Ettlingen aktiv

Karlsruhe (ots)

Am Samstagnachmittag verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Dobelblick in Marxzell-Burbach. Trotz der Anwesenheit der Wohnungsinhaber im Obergeschoss durchsuchten die dreisten Eindringlinge verschiedene Räume und erbeuteten Bargeld sowie hochwertigen Schmuck. Über die Höhe des Diebstahlschadens kann bislang noch Angaben gemacht werden.

In Waldbronn-Neurod ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sohl. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Klappläden und gelangten über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Innere. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und nahmen Schmuck im Wert von zirka 1.300 Euro an sich.

Im gleichen Zeitraum versuchten ebenfalls unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern in ein Wohnhaus in der Stefanienstraße in Schöllbronn einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte vermutlich aufgrund der zusätzlichen Sicherungen an den Fenstern. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Etzenroter Jahnstraße kam es in der Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 16:30 Uhr. Die Eindringlinge gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Gaststätte. Hier erbeuteten sie aus zwei aufgebrochenen Automaten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie einen Laptop.

Des Weiteren brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag- und Freitagabend gewaltsam in eine Gartenhütte im Wacholderweg in Langensteinbach ein. Die Diebe nahmen eine Axt an sich. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

