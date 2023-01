POL-KA: (KA) Weingarten (Baden) - Scheiben und Straßenlaternen beschädigt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein 83-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag in Bruchsal Opfer eines Raubes. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Senior gegen 17:20 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Besuch in einem Supermarkt. Als der 83-Jährige ein Mehrfamilienhaus in der Schwimmbadstraße betrat, wurde er von einem Unbekannten von hinten umklammert und zu Boden ...

