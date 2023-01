Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis Karlsruhe. - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Karlsruhe (ots)

Zu drei Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im nördlichen Landkreis.

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagnachmittag über den Gartenzaun Zutritt auf ein Wohnanwesen in Bretten-Ruit. Die Einbrecher drangen über das eingeschlagene Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Straße Zum kleinen Feld ein. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten bis zum Obergeschoss und nahmen diverse Schmuckstücke an sich. Die Höhe des Diebstahlschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich ebenfalls am Freitagnachmittag in Walzbachtal-Wössingen. In der Römerstraße drangen die bislang unbekannten Täter über ein eingeschlagenes Fenster auf der Terrassenseite in das Zweifamilienhaus ein. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist abschließend noch nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In der Rathausstraße in Dettenheim-Liedolsheim hebelten Unbekannte zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Zimmer sowie Schränke und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell