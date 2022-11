Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern an der Kehler Europabrücke einen falschen kroatischen Personalausweis sichergestellt. Diesen zeigte ihnen ein Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich bei der Kontrolle vor. In der polizeilichen Vernehmung gab der mazedonische Staatsangehörige an, das Dokument in Mazedonien gekauft zu haben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige an das zuständige Ausländeramt weitergeleitet, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

