BPOLI-OG: Nach Vorfall in Regionalzug/Bundespolizei ermittelt

Renchen (ots)

Gestern Abend soll es in einem Regionalzug zwischen Karlsruhe und Offenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Zugbegleiter gekommen sein. Der Fahrgast, bei dem es sich um einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen handelt, zeigte bei der Fahrkartenkontrolle ein Baden-Württemberg Young Ticket vor. Dieses Ticket hat eine Gültigkeit für Personen bis zu einem Alter von 26 Jahren. Der Fahrgast zeigte sich uneinsichtig und als der Zugbegleiter ihn im Bahnhof Renchen von der Weiterfahrt ausschließen wollte, kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. Diese mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, wonach der 41-Jährige den Zugbegleiter attackiert haben soll. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang mehrere Zeugenaussagen aus.

