Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: AG Fahrrad lässt Transporter stoppen: In Kassel gestohlene Pedelecs dank GPS-Tracker in Ungarn sichergestellt

Kassel (ots)

Kassel: Nach dem Hinweis eines bestohlenen 56-jährigen Pedelec-Besitzers aus Kassel und dank eines GPS-Trackers in seinem Rad ist es den Ermittlern der AG Fahrrad der Kasseler Polizei gelungen, im europäischen Ausland einen Transporter mit gestohlenen Fahrrädern stoppen zu lassen. Die Polizei in Ungarn konnte den Transporter nach der Mitteilung ihrer Kasseler Kollegen am Grenzübergang zu Rumänien aus dem Verkehr ziehen und darin insgesamt 18 Fahrräder, teils hochwertige Pedelecs, sicherstellen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich größtenteils um in Deutschland gestohlene Zweiräder handelt, darunter das Pedelec des 56-Jährigen sowie mindestens zwei weitere Räder aus Kassel. Die Beamten der AG Fahrrad stehen bei den weiteren Ermittlungen nun im Austausch mit der ungarischen Polizei. Die Eigentümer der sichergestellten und zugeordneten Räder werden im weiteren Verlauf von der Polizei benachrichtigt.

Das Pedelec des 56-Jährigen war am 30. Dezember 2022, zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, am Karlsplatz in Kassel von Unbekannten gestohlen worden. Die Täter hatten das Faltschloss des an einen Fahrradständer angeschlossenen Fahrrads geknackt und waren anschließend mit dem Pedelec des Hersteller Bergamont im Wert von ca. 3.000 Euro geflüchtet. Kurz darauf konnte das Rad von dem bestohlenen Fahrradeigentümer in Südniedersachsen geortet werden. Erste Fahndungsmaßnahmen im dortigen Bereich führten aber nicht zum Auffinden des gestohlenen Rads. Am 5. Januar erhielt der Kasseler dann jedoch ein Signal seines Pedelecs aus Ungarn, woraufhin er sich an die Ermittler der AG Fahrrad wendete, die wiederum Kontakt zur ungarischen Polizei aufnahmen. Den Transporter hatte die dortige Polizei schließlich in den Abendstunden desselben Tages an dem Grenzübergang zu Rumänien gestoppt und die Fahrräder sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell