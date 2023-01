Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Unbekannte drangen in Wohnung ein - Polizei fahndet nach mutmaßlichen Räubern

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (05.01.2023) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Buchenhang in Kessenich alarmiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen klingelte es zur Tatzeit gegen 18:45 Uhr an der Haustüre eines älteren Ehepaares. Ein 90-jähriger Geschädigter wurde dabei sofort nach dem Öffnen der Türe von zwei dunkel gekleideten Männern mit Sturmhauben in den Hausflur gedrängt. Einer der Unbekannten legte den Arm um den Kopf des Senioren, hielt ihn fest und forderte die Herausgabe von Bargeld und Schmuck, während sein Mittäter die 85-jährige Ehefrau festhielt und ihr eine Hand über den Mund legte. Dem 90-Jährigen gelang es, sich für einen kurzen Augenblick aus der Umklammerung zu lösen, die Haustüre zu öffnen und um Hilfe zu rufen. Daraufhin flüchteten beide Tatverdächtigen aus dem Haus und liefen den Berg hinauf in Richtung Bergfriedhof Kessenich davon. Erst kurz darauf bemerkten die Geschädigten das Fehlen zweier Geldbörsen aus dem Hausflur.

Die Tatverdächtigen wurden im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Beide können bislang als etwa 25 Jahre alt und mit schlanker Statur beschrieben werden. Einer der Männer soll etwa 1,95-2,00 m groß gewesen sein, sein Mittäter nur wenig kleiner. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Aufgrund der Maskierung mit Sturmhauben liegen keine weiteren Beschreibungsmerkmale vor. Die Geschädigten wurden bei dem Tatgeschehen nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die beschriebenen zwei Personen im Tatzeitraum in Kessenich beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell