POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Betrüger - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am 14.10.2022 in Bonn-Ückesdorf versucht haben, auf betrügerische Art und Weise ein hochwertiges Notebook zu erlangen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bestellten unbekannte Tatverdächtige das Notebook im Internet auf den Namen einer Frau aus Ückesdorf. Das Paket wurde in der Folge bei einem Nachbarn in der Oswald-Achenbach-Straße zugestellt. Im weiteren Verlauf erschien dort ein unbekannter Tatverdächtiger und wollte das Paket in Empfang nehmen. Das Paket wurde ihm nicht ausgehändigt. Der Unbekannte wurde bei dem Abholversuch videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Mannes veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/95424 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK24.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

