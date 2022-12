Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Mühlenkamp; Tatzeit: zwischen 28.11.2022, 12.00 Uhr, und 30.11.2022, 18.00 Uhr; Gescheitert sind Einbrecher an einem Kellerfenster in Borken-Marbeck: Die Unbekannten hatten vergeblich versucht, auf diesem Weg in das Gebäude am Mühlenkamp einzudringen. Zu der Tat kam es zwischen Montagmittag und Mittwochabend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

