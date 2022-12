Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mutmaßliche Einbrecher flüchten

Borken (ots)

Tatort: Borken, Im Piepershagen; Tatzeit: 30.11.2022, 01.15 Uhr;

Eine Hausbewohnerin hat in der Nacht zum Mittwoch in Borken zwei mutmaßliche Einbrecher überrascht - diese flüchteten, bevor sie ihr Werk vollendet hatten. Das Geschehen spielte sich an der Straße Im Piepershagen ab. Dort haben nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannte versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Zuvor hatten die Männer offensichtlich bei der Frau geschellt - diese ließ daraufhin das Licht aus und kontrollierte aus dem Fenster den hinteren Bereich. Das bemerkten die Tatverdächtigen und flüchteten. Beide waren circa 1,75 bis 1,80 Meter groß; einer von ihnen trug eine helle Jacke. Schon in den Nächten zuvor hatte es immer wieder bei der Frau geschellt. Es ist davon auszugehen, dass die mutmaßlichen Täter auf diesen Weise die mögliche Anwesenheit einer Person prüfen wollten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls weist die Polizei erneut darauf hin: Es lohnt sich, das eigene Zuhause gut gegen einen Einbruch zu schützen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten - sie reichen von den klassischen Maßnahmen zur Verriegelungen von Türen und Fenster bis hin zu Smart-Home-Lösungen, die auch bei Abwesenheit ihren Dienst als elektronische Wächter tun, dem Haus einen belebten Eindruck verleihen können und sogar die Kontrolle aus der Ferne ermöglichen. Unsere Experten vom Kriminalkommissariat für Vorbeugung und Opferschutz informieren gern zu diesem Thema: Tel. (02861) 900--5555. (to)

