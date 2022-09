Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220927 Nettetal - Kaldenkirchen: Mitarbeiterin eines Discounters hält Dieb fest

Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine Mitarbeiterin eines Discounters auf der Poststraße in Kaldenkirchen von einem Ladendieb leicht verletzt. Die Verletzte, eine 47-jährige Nettetalerin, sprach den Tatverdächtigen im Kassenbereich auf mögliches Diebesgut in seiner Jacke an. Dieser reagierte zunächst nicht. Nachdem die Nettetalerin weiteres Personal zur Kasse rief, lief der Tatverdächtige in Richtung Ausgang. Die Nettetalerin hielt ihn an seiner Umhängetasche fest. Der Täter konnte sich jedoch losreißen, wodurch die Mitarbeiterin zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit mehreren unbezahlten Waren. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Hat jemand den Täter weglaufen sehen und kann weitere relevante Hinweise geben? Melden Sie sich bitte unter der der 02162/377-0. /cb (916)

