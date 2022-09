POL-VIE: 220926 Willich: Rennradfahrer stößt mit freilaufendem Hund zusammen - Radfahrer leicht verletzt

Viersen (ots) - Am Morgen des 23.09.2022 kam es um 09:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Brüsseler Allee und des Bahnhofsplatzes in Viersen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Viersener in seinem Pkw und einer 80-jährigen Fahrradfahrerin. Diese überquerte den Radweg, welcher geradeaus in Richtung Bahnhofstraße führt, an der Ampelanlage. Gleichzeitig ...

mehr