Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Beim Abbiegen kollidiert

Borken-Burlo (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch in Borken-Burlo bei einem Unfall erlitten. Die Borkenerin hatte gegen 12.10 Uhr die Borkener Straße in Richtung Borken befahren. Dabei stieß sie mit dem Auto einer entgegenkommenden 85-Jährigen zusammen: Die ebenfalls in Borken lebende Frau hatte nach links in den Ramäkersweg abbiegen wollen. Die 23-Jährige versuchte noch auszuweichen. Sie prallte dabei mit ihrem Wagen gegen das Auto einer 36-jährigen Frau aus Borken: Diese war auf der Borkener Straße in Richtung Burlo unterwegs gewesen. Die verletzte 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell