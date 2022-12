Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin beim Einbiegen touchiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße / Bockhorn; Unfallzeit: 30.11.2022, 15:05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein zwölf Jahre altes Kind am Mittwoch in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das Mädchen hatte gegen 15.05 Uhr den Radweg an der Wessumer Straße aus Richtung Adenauerring kommend befahren. Ein 21-Jähriger wollte mit seinem Auto aus der Straße Bockhorn nach rechts auf die übergeordnete Wessumer Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Ahauser mit dem Fahrrad des Kindes. Nach einem kurzen Gespräch und dem Austausch von Kontaktdaten entfernten sich sowohl der Mann als auch das Kind. Ein Zeuge hatte unabhängig davon die Polizei verständigt. Aufgrund seiner Aussage suchten sie den Autofahrer an seiner Halteranschrift auf. An dieser Stelle weist die Polizei nochmals daraufhin, dass bei Unfällen mit Kindern und Jugendlichen in jedem Fall die Polizei sofort hinzugezogen werden sollte. Nach einem Unfall sind Kinder und Jugendliche oft nicht in der Lage, die Situation und die Folgen des Geschehens richtig einzuschätzen. Kinder können keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben. Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist grundsätzlich, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch, wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei unter dem Notruf "110" informiert. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell