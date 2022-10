Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (09/0810)

Speyer (ots)

Am 08.10.2022 gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall in der Wormser Landstraße in Speyer informiert. Im Bereich Aus bislang ungeklärten Am Roßsprung und Werkstraße wollte ein PKW-Fahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Als beide auf gleicher Höhe waren lenkte der rechts fahrende PKW nach links und stieß dabei mit dem Überholenden seitlich zusammen, wodurch dieser die Kontrolle verlor und durch eine Leitplanke auf den Parkplatz eines Elektronikfachmarktes fuhr und dort gegen einen geparkten PKW stieß. Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand und wurde medizinisch versorgt. Nachdem der rechtsfahrende PKW Fahrer zunächst seine Fahrt fortsetzte, meldete sich dieser später bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Beschuldigte ist sodann nicht mehr berechtigt Kraftfahrzeuge zu führen.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 39.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch (06232/137-0) oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Speyer melden.

Die Polizei warnt eindringlich davor sich alkoholisiert hinter ein Steuer zu setzen, da die Auswirkungen von Alkohol meist unterschätz werden und somit eine erhebliche Gefahr für sich selbst und alle anderen Verkehrsteilnehmer darstellt.

