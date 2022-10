Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Parkplatz mündet in Körperverletzung

Frankenthal (ots)

In der Wormser Straße in Frankenthal kam es am 07.10.2022 zwischen einem 56-Jährigen und einem 83-Jährigen zu einem Streit aufgrund eines Parkplatzes. Die Streitigkeiten eskalierten derart, dass es zu wechselseitigen Beleidigungen und einer Ohrfeige zum Nachteil des 83-Jährigen kam. Hierdurch wurde die Brille des 83-Jährigen leicht beschädigt. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell