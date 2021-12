Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkohol

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kam es an der Ampelkreuzung Frenzelstraße/Oststraße zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Frenzelstraße aus Richtung Uhlstädt kommend und geriet mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Beim Unfallverursacher wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 0,55 Promille erzielt. Es folgte eine Blutentnahme, die Einbehaltung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

