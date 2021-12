Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Am Samstagvormittag kam es in Saalfeld in der Beulwitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer war in Richtung Unterwirbach unterwegs und kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet er ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr wo er seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in die Thüringenklinik verbracht. An den Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell