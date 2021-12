Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch, dem 15.12.2021 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Ernst-Moritz-Arndt-Straße/ Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine Fußgängerin überquerte die durch eine Ampelanlage geregelte Fahrbahn. Der bislang unbekannte Fahrer bog an der Kreuzung Köppelsdorfer Straße nach links ab. Der Fahrer hielt am Fußgängerüberweg nicht an und kollidierte mit der Fußgängerin, wobei sich diese leicht verletzte. Der Fahrer fuhr weiter in Richtung Köppelsdorf, ohne anzuhalten oder seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Die Frau musste medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw der Marke SUZUKI. Die Polizei Sonneberg sucht derzeit Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell